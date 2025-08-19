Бащата на пострадалите деца от АТВ: Те са психологически сринати, животът ни няма да е същият

Остава тежко състоянието на 35-годишната жена от Пловдив и 4-годишното момченце, блъснати на 14 август, на тротоар в Слънчев бряг от АТВ. Пострада тежко и служител от близкия хотел, в който е спряло превозното средство. То е управлявано от Никола Бургазлиев, 18-годишен водач, който е с книжка за правоуправление от месец май. Той беше пуснат под „домашен арест" от Районния съд в Несебър.

Тяхното състояние е остава тежко. Те ни отнеха живота. Нашите деца са психологически сринати. Те не искат да излизат. Вчера трябваше да сменим превръзката на голямата ми дъщеря, но тя не ска да излиза и плаче. Само искат да звъннат на чинка да видят как е, казва насълзен баща им Юлиян Здравков пред bTV. Според него случаят ще бъде покрит.

Всеки иска да потули случая и излизат всякакви защитни последствия. Това не е първият случай, в който виждаме как някой се опитва да се измъкне, каза Светослав Соколов, който е брат на тежко пострадалата жена.