Kриминалистът Иван Савов за убийството в Първомай: Действията говорят за личен мотив

Засилено полицейско присъствие и масирани проверки бяха извършени вчера в Студентски град в столицата. По непотвърдена информация на bTV, именно там е задържан заподозреният за жестокото убийство на 44-годишна жена в Първомай. Тялото на жената беше открито от 18-годишния ѝ син в дома им, като според разследващите става въпрос за тежко криминално престъпление, извършено с особена жестокост.

Часове след сигнала, криминалистите работят по няколко основни версии. Една от тях е, че убиецът е познавал жертвата.

„Едва ли става въпрос за обир. Действията говорят за личен мотив и преднамерена жестокост", коментира криминалистът Иван Савов.

По думите му обстоятелствата около бягството на заподозрения в Студентски град подсказват за предварително обмисляне на действията.

„Става въпрос вероятно за млад човек, воден повече от емоции, отколкото от хладнокръвно планиране", допълни Савов.

Задържаният може да е имал лични отношения с дъщерята на жертвата. Все още обаче от МВР не са направили официално изявление по случая.

Разследващите извършиха оглед и претърсване в жилището на жертвата, като действията на криминалистите продължиха с часове.

„При подобни случаи няма ограничение във времето за оглед. Продължава се толкова, колкото е необходимо, за да се изяснят всички факти и да се съберат доказателства", обясни още Савов.