Трима загинали и 24 ранени при катастрофи в страната през последното денонощие

1456
От началото на месеца са станали 436 катастрофи с 29 загинали и 585 ранени. СНИМКА: ГЕОРГИ КЮРПАНОВ

Трима души са загинали, а 24 са ранени при 20 тежки катастрофи в страната през последното денонощие, съобщиха от МВР на сайта си.

В София са регистрирани две тежки и 19 леки пътнотранспортни произшествия, при които са пострадали двама души.

От началото на месеца са станали 436 катастрофи с 29 загинали и 585 ранени.

От началото на годината са регистрирани 4218 пътнотранспортни произшествия, при които живота си са загубили 266 души, а пострадалите са 5306.

При сравнение с реалните данни за загиналите през същия период на 2024 г. се отчитат 12 по-малко загинали участници в движението по пътищата през 2025 г.

