Хванаха петима неправоспособни шофьори при полицейска операция в София

Установените неправоспособни шофьори са от порядъка на до 5 човека. Това заяви на брифинг комисар Стефан Тотев, зам.-началник на 5 РУ - София.

От петък на територията на Столична дирекция на вътрешните работи е в ход полицейска операция, насочена към пътния травматизъм и неговото противодействие.

"По отношение на нарушенията, мога да кажа, че са установени неправоспособни водачи и такива, които управляват МПС след употреба на алкохол. Също така сме установили и един водач, който шофира с фалшиво средство за управление", сподели Тотев.

Установените нарушения са в рамките на три дни. Операцията се провежда на територията на цяла София.

"Има книжки, на които им е придаден много достоверен вид и на пръв поглед не може да се каже дали са фалшиви. Има и такива с по-ниско качество. Категорично може да се каже след като бъде изследвана и сравнена с образците на съответната държава", коментира комисар Стефан Тотев.

Санкциите за притежание на фалшиво свидетелство за управление могат да доведат до лишаване от свобода.