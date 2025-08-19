Шофьорът на автобуса още е на командно дишане след катастрофата с Виктор Илиев

Все още е много тежко състоянието на шофьора на автобуса от градския транспорт след катастрофата в София. Управляваният от Виктор Илиев автомобил се заби със 170 км/ч в превозното средство, а при ужасяващия удар загина сирийски лекар.

"Баща ми е на легло и е контактен. Но още е на командно дишане, защото има сериозни увреждания на белите дробове. Едната му ръка също е в много тежко състояние, обясни по Нова тв Данил Петров, син на шофьора.

66-годишният му баща цял живот работи в този бранш, бил е и в чужбина. Синът го е убедил да се върне в България, а шофьорът вече е подал документи за пенсия и му трябват още 2 седмици.

Мечтата му е след пенсионирането да възстанови селската си къща и да живее там, сподели Данил Петров, който още не е казал на 10-годишната си дъщеря за катастрофата.