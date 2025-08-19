ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор отказа проба за наркотици, влезе на къса писта към съда

Водач е отказал проба за употреба на наркотични вещества и ще бъде съден по бързо производство. Вчера около обяд в с. Царски извор е извършена проверка на лек автомобил, управляван от 34-годишен от Лясковец, известен на полицията и осъждан. Той е отказал да бъде изпробван за употреба на наркотични вещества, след като вече е бил наказван по административен ред за идентично деяние, уточняват от ОДМВР - Велико Търново. 

Наркотични вещества пък иззеха тази нощ в областния град при проверка на лек автомобил. Зад волана на колата бил 30-годишен местен жител. В хода на проверката  пътник в автомобила – 23-годишен от В. Търново, е изхвърлил и разпръснал под седалката листна маса. Същата е иззета. При полеви наркотест дава реакция на метаамфетамин. Младежът е задържан за срок до 24 часа по ЗМВР. Образувано е досъдебно производство.

