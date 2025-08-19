ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

НЗОК: Измамници изпращат фалшиви имейли от наше им...

Времето София 19° / 19°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21133747 www.24chasa.bg

Арестуваха мъж, буйствал в болница и пребил служител в Плевен

1140
На 18 август в 11:20 ч. е постъпил сигнал за мъж, който буйства в сградата на медицинско заведение в централната градска част Снимка: Pixabay

Арестуваха 30-годишен мъж за хулиганство в болнично заведение в Плевен. Това съобщиха от полицията.

На 18 август в 11:20 ч. е постъпил сигнал за мъж, който буйства в сградата на медицинско заведение в централната градска част.

Незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил 30-годишният. Той крещял и счупил стъкло на асансьорната врата на третия етаж.

Мъжът се нахвърлил и упражнил насилие спрямо 51-годишен, длъжностно лице в болничното заведение. Причинил му е лека телесна повреда.

Започнато е бързо производство за престъплението. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. Продължава работа разследващ полицай при Първо РУ- Плевен.

На 18 август в 11:20 ч. е постъпил сигнал за мъж, който буйства в сградата на медицинско заведение в централната градска част Снимка: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини