Арестуваха мъж, буйствал в болница и пребил служител в Плевен

Арестуваха 30-годишен мъж за хулиганство в болнично заведение в Плевен. Това съобщиха от полицията.

На 18 август в 11:20 ч. е постъпил сигнал за мъж, който буйства в сградата на медицинско заведение в централната градска част.

Незабавно е изпратен полицейски екип, който е установил 30-годишният. Той крещял и счупил стъкло на асансьорната врата на третия етаж.

Мъжът се нахвърлил и упражнил насилие спрямо 51-годишен, длъжностно лице в болничното заведение. Причинил му е лека телесна повреда.

Започнато е бързо производство за престъплението. Уведомен е прокурор от РП - Плевен. Продължава работа разследващ полицай при Първо РУ- Плевен.