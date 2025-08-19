ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Товарните влакове от Шънджън към Европа бележ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21133826 www.24chasa.bg

НЗОК: Измамници изпращат фалшиви имейли от наше име

2060
Хакер СНИМКА: Пиксабей

Граждани сигнализират за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от институцията.

Фалшивите съобщения често изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до кибератака атака над неговото устройство.

От Здравната каса посочиха, че случаите на подобни сигнали от гражданите зачестяват. От институцията заявиха, че няма практика да се изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга лична информация. Такива писма най-често представляват спам съобщения, понякога пренасящи зловреден софтуер.

От Здравната каса апелират при получаване на подобни съмнителни писма, гражданите да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.

Хакер СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини