НЗОК: Измамници изпращат фалшиви имейли от наше име

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Граждани сигнализират за получаване на фалшиви електронни писма, изпратени от името на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), съобщиха от институцията.

Фалшивите съобщения често изискват конкретно действие от получателя, което може да доведе до кибератака атака над неговото устройство.

От Здравната каса посочиха, че случаите на подобни сигнали от гражданите зачестяват. От институцията заявиха, че няма практика да се изпращат по електронна поща на граждани или договорни партньори прикачени файлове или линкове, свързани със здравноосигурителен статус, дължими суми или друга лична информация. Такива писма най-често представляват спам съобщения, понякога пренасящи зловреден софтуер.

От Здравната каса апелират при получаване на подобни съмнителни писма, гражданите да подават сигнал до НЗОК и да уведомяват компетентните органи, отговорни за разследване на киберпрестъпления.