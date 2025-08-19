ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Товарните влакове от Шънджън към Европа бележ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21133848 www.24chasa.bg

Пиян 21-годишен мъж преби бившата си приятелка, нападна и полицай

2196
Пиян мъж нападна с юмруци и шамари бившата си приятелка СНИМКА: PIXABAY

Пиян 21-годишен мъж нападна и преби бившата си приятелка в кубратското село Беловец, съобщиха от полицията.

На 18 август 32-годишен мъж подал сигнал, че мъж е нахлул в дома на 31-годишната му сестра. Нападателят, който бил във видимо нетрезво състояние, ударил жената с юмруци и шамари.

При проверка е установено, че извършителят е 21-годишен криминално проявен мъж от Беловец – бившият приятел на пострадалата.

След отправени разпореждания от униформените служители - мъжът е ударил по ръката един от тях.

Той е задържан. Тестът му е отчел 2,57 промила алкохол.

Пиян мъж нападна с юмруци и шамари бившата си приятелка СНИМКА: PIXABAY

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини