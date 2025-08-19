Микробус изгоря в района на ВМЗ, пострада шофьорът

Шофьор е пострадал при опит да загаси пламналия си микробус на територията на ВМЗ Сопот, съобщиха от Регионалната дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението".

Около 9,50 ч. вчера 2 екипа на пожарната служба в Карлово се отзовали на сигнала за пламъците. При пристигане на място те установили, че в помещение на бивша бензиностанция е изградена инсталация за хексан. При наливане на течността в съдове, които са били натоварени в микробус, възникнало възпламеняване.

При пожара е унищожен микробусът, инсталацията за хексан и около 250 кв.м. сухи треви около обекта. В пожарогасенето са участвали и 2 екипа от ВМЗ.