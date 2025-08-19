Очевидец на инцидента в Несебър: Линейката за 8-годишното дете нямаше оборудване за реанимация

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Линейката, с която е трябвало да се окаже първа помощ на 8-годишното момче, което загина след падане от парашут на Южния плаж в Несебър, е била без оборудване за реанимация. Това разказва очевидецът Тихомир Атанасов пред bTV.

По думите му първата линейка пристигнала 20 минути след подадения сигнал, а когато се оказало, че няма необходимата апаратура, чакали втора линейка. Тя е тръгнала от Бургас и е достигнала мястото близо час по-късно. През това време спасители и медици са се борили за живота на детето.

В понеделник 8-годишно момче загина след падане от парашут над Южния плаж на Несебър. Трима души са задържани за случилото се.

Детето е паднало от около 50 метра височина във водата. На парашута е било заедно с майка си.

Незабавно са предприети спасителни действия, но въпреки усилията на лекарите и екипите на плажа, животът на момчето не е успял да бъде спасен.

Управителят на водно-спасителната служба в Несебър Иван Георгиев подчерта, че всички наематели на водни атракциони минават през задължителни проверки и получават разрешителни преди началото на сезона.

„Причините за трагедията ще станат ясни след приключване на процесуалните действия на компетентните органи. За първи път у нас се случва подобен инцидент“, каза Георгиев.

Към момента разследващите работят по установяване на точната техническа причина за скъсването на въжето. Властите обещават допълнителни проверки на всички водни атракциони по Черноморието.