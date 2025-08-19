ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Шофьор на 73 години самокатастрофира и почина в Стара Загора

На 18.08.2025 г., около 14.40 ч., в град Стара Загора, по ул."Августа Траяна" е настъпило пътнотранспортно произшествие. По първоначална информация е самокатастрофирал л.а. "Опел", управляван от 71-годишен мъж. Медиците, които са отишли на място са констатирали смъртта на водача. Това съобщиха днес от пресцентъра на ОДМВР.

В сектор "Пътна полиция"  е образувано досъдебно производство под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора. Чака се отговор на въпроса дали мъжът е починал заради катастрофата или пък е имал здравословни проблеми.

