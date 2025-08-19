Цончо Ганев пусна фалшива снимка от срещата на Зеленски и евролидерите с Тръмп

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Депутатът от "Възраждане" Цончо Ганев, публикува фалшива снимка, придружена с текст към нея "Докато Тръмп набива чемберите на Зеленски, брюкселските безродници чакат ред в предверието.".

Потребители веднага забелязаха, че снимката е направена с изкуствен интелект.

По-наблюдателните обърнаха внимание на дрехите, с които са облечени лидерите европейските лидери и дори забелязаха крака, които се подават до тези на Макрон. Снимка: Ройтерс

"Жалка работа да генерираш изображение с ИИ и да го пускаш на публиката си с IQ=10, че като гледам по коментарите ти и вярват.... Поне се поинтересувай дали ще им съвпаднат дрехите или пък ще има четен брой крака ... и има хора дето гласуват за вас ...", коментира потребител.

На срещата на украинския президент Володимир Зеленски с американския президент Доланд Тръмп, присъстваха и няколко европейски лидери - германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, предедателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб.