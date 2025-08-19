В Казанлък се сбиха в спор за предимство на кръстовище

На 18.08.2025 г., в 09:41 ч., в РУ - Казанлък е получен сигнал за сбиване в града на кръстовището на ул."Цар Иван Шишман" и ул."Д-р Стамболски", съобщават от пресцентъра на ОДМВР в Стара Загора. На място е установен 75-годишен мъж, лежащ на пътното платно с рана на главата, а в близост до него - триколесното му електрическо пътно превозно средство. Той обяснил, че след възникнал спор за предимство с неустановен водач на велосипед, колоездачът му е нанесъл побой и се оттеглил.

Потърпевшият е транспортиран и настанен за лечение в болница, без опасност за живота. Образувано е досъдебно производство.