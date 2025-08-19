Велислава Делчева: Институцията на омбудсмана няма място в "домовата книга"

Институцията на омбудсмана няма място в "домовата книга", но това е въпрос и на личен избор.

Тази каза в интервю за БНР националният омбудсман Велислава Делчева във връзка с възможността Мария Филипова като бъдещ заместник-омбудсман евентуално да приеме да е служебен премиер при предсрочни избори.

"И трите кандидатки бяха много силни. Всяка със своя фокус в работата, със силно представяне", посочи Делчева за процедурата по изслушване на кандидатите за неин заместник.

В институцията на омбудсмана най-много са жалбите, свързани с потребителските права, напомни Делчева и увери, че ангажиментите на Мария Филипова (сегашен председател на КЗП - бел. ред.), ако бъде избрана от парламента, ще бъдат по-широки.

Предстоят приемни по малките населени места, подготвя се и кампания за еврото, особено насочена към по-възрастните хора, съобщи националният омбудсман.

"Постоянно излизат нови теми, дори тази с водата. (...) България няма дългосрочна водна стратегия как да се управляват водните ресурси на страната."

Във връзка с посетен от екипа на омбудсмана интернат и отправените критики срещу изнесените данни – че става дума за необитаеми помещения, Велислава Делчева поясни:

"Директорът ни заведе в съответните помещения и не ни каза, че са необитаеми. На самите снимки има джапанки, чехли. Заведоха ни до кухненските помещения, до столовата. Влязохме в класна стая, в която на два компютъра децата гледаха видеоигри. Самите учители ни отключиха СТЕМ стая с интерактивна дъска – нещо, което ни учуди, при положение, че децата в шести-седми клас не могат да четат."

Важно е тези деца, излизайки от институциите, да могат да работят, а не да произвеждаме правонарушители и да ги видим в затвора, подчерта омбудсманът.

Ще продължавам да правя изненадващи проверки, декларира още Велислава Делчева, позовавайки се на правомощията си по закон.

"Съвсем наскоро правихме проверка в софийския следствен арест. Условията в следствените арести не са се променили – има дървеници, хората няма къде да излязат на двора. За да направят обиколката на открито, отиват на последния етаж. Дори задържаните имат право на нормални условия на съществуване. Би трябвало Министерството на правосъдието да помисли за изграждане на нови сгради."

По темата с войната по пътищата омбудсманът изрази тревога, че "като общество все още не реагираме", въпреки утежняването на санкциите.