Мъж даде 900 евро, за да получи милиони "наследство" от чужбина

38-годишен мъж е бил измамен с обещание да получи наследство от чужбина. В понеделник в РУ-Разлог е получено съобщение от 38-годишен жител на якорудското с. Кузьово, че е измамен с 900 евро. В периода от 31 юли до 11 август, чрез проведена електронна кореспонденция с лица, които се представили за служител на банка и адвокат от Турция е въведен в заблуждение, че е наследил голяма парична сума в чужбина. За да я получи, е необходимо да преведе сумата от около 900 евро.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.