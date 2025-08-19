ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21134582 www.24chasa.bg

Мъж даде 900 евро, за да получи милиони "наследство" от чужбина

Тони Маскръчка

2556
Мъж даде 900 евро, за да получи милиони "наследство" от чужбина. СНИМКА: Pixabay

38-годишен мъж е бил измамен с обещание да получи наследство от чужбина. В понеделник в РУ-Разлог е получено съобщение от 38-годишен жител на якорудското с. Кузьово, че е измамен с 900 евро. В периода от 31 юли до 11 август, чрез проведена електронна кореспонденция с лица, които се представили за служител на банка и адвокат от Турция е въведен в заблуждение, че е наследил голяма парична сума в чужбина. За да я получи, е необходимо да преведе сумата от около 900 евро.

За случая е уведомена компетентната прокуратура. Образувано е досъдебно производство.

Мъж даде 900 евро, за да получи милиони "наследство" от чужбина. СНИМКА: Pixabay

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини