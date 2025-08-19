ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Засякоха шофьор да лети с 218 км/ч край Сливен

АМ "Тракия" СНИМКА: АПИ

Две коли са се движили със скорост от 206 и 218 км/ч при ограничение 140 км. ч. Това съобщават от ОДМВР Сливен.

През последните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта и движение в аварийната лента по автомагистрала "Тракия".

Двама са установени да се движат след служебна кола със специален режим, като са използвали скоростта му за по-бързо придвижване.

Други двама шофьори са установени да се движат продължително в скоростната лява лента при свободна дясна.

На нарушителите са съставени актове.

Проверени са общо 984 МПС и 1286 лица. Засиленото полицейско присъствие по магистралата, главните и второстепенни пътища в област Сливен продължава.

