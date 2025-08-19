ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

Граждани внесоха 110 хил. подписа в парламента за забрана на клетките за телета

1684
Теле Снимка: Pixabay

Над 110 000 души поискаха забрана на клетките за телета в България. Пред Народното събрание се проведе протест, а в деловодството беше внесена петиция с искане да се спре жестоката практиката - новородените телета да се слагат в тесни клетки.

Според вносителите на петицията тази нехуманна практика не може повече да е част от съвременното животновъдството, защото не отговаря на препоръките на Европейския орган за безопасност на храните, пише БНТ.

Освен че по този начин се отнемат всички права на животното, то расте в стрес и така и месото му става много по-некачествено. Активистите от организацията "Невидими животни", както и депутати от различни партии ще настояват отглеждането на телета в клетки да се прекрати законово и телетата да се отглеждат заедно.

Събраните подписите бяха в кутии, на които беше нарисувано теле. В цяла Европа също се обсъжда забрана за отглеждане на телета в малки индивидуални клетки.

Теле Снимка: Pixabay

