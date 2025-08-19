Доайенът на директорите Асен Александров поема прогимназията и гимназията "Питагор"

Училището по математика "Питагор" с огромно удоволствие съобщава, че Асен Александров прие предложението да стане част от каузата "Питагор" в ролята му на директор на прогимназиалния и гимназиален курс. Това обявиха от частното учебно заведение.

"Добре дошъл на г-н Александров! Той става част от семейството на "Питагор" . Радвам се, че си част от нас!", каза основателят и собственик на училището Михаил Кръстев.

"Благодаря, че ме приемате! Аз пък се радвам, че най-после ще мога да дам силите си там, където съм най-силен - в математиката. Защото аз съм математик по душа! Образованието е част от моята същност. Искам в това училище да изградим силна общност и да стане популярно като училище, което има посока и смисъл", заяви в отговор Асен Александров.

Г-н Александров е изключителен професионалист и значима фигура в образованието.

Математик по образование, Асен Александров е възпитаник на Софийската математическа гимназия, след което завършва математика в Пловдивския университет.

Има богата професионална кариера с изключителни постижения. От 1992 г. до 1998 г. е директор на 15-о училище "Адам Мицкевич" в кв. "Надежда". От 2002 до 2004 г. е зам.- директор на 133-о училище "А.С.Пушкин", а от 2004 г. до днес - директор на 51-о училище "Елисавета Багряна". Бил е съветник на министрите Сергей Игнатов и Меглена Кунева, както и на служебния министър Стефан Воденичаров.

В момента е съветник на министъра на образованието Красимир Вълчев.

Асен Александров е зам.-председател на комисията по иновации в МОН, както и председател на Сдружението на директорите в системата на образованието в България. Създател и ръководител на европейски проект „Успех" на МОН за извънкласни дейности на стойност 100 милиона лева.