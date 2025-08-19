ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната ...

Времето София 20° / 20°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21134805 www.24chasa.bg

70-годишен от село Бойно беше обвинен в убийството на свой съселянин

Ненко Станев

[email protected]

1652
Прокуратурата в Кърджали привлече като обвиняем повдигна 70-годишен за убийството в село Бойно. СНИМКА: Прокуратура на Република България

Окръжна прокуратура – Кърджали привлече като обвиняем 70-годишния С. К. за умишлено убийство на 51-годишен мъж в кърджалийското село Бойно. Тежкото престъпление е извършено малко след полунощ в понеделник. Между двамата е възникнал скандал, който прераснал в сбиване. Непосредствено след конфликта по-младият мъж починал. Оглед на местопроизшествието е бил извършен в присъствието на съдебен лекар. Външни наранявания по тялото не са установени.

Срещу 70-годишния мъж е повдигнатото обвинение е по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия.

Прокуратурата в Кърджали привлече като обвиняем повдигна 70-годишен за убийството в село Бойно. СНИМКА: Прокуратура на Република България

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини