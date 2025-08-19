70-годишен от село Бойно беше обвинен в убийството на свой съселянин

Окръжна прокуратура – Кърджали привлече като обвиняем 70-годишния С. К. за умишлено убийство на 51-годишен мъж в кърджалийското село Бойно. Тежкото престъпление е извършено малко след полунощ в понеделник. Между двамата е възникнал скандал, който прераснал в сбиване. Непосредствено след конфликта по-младият мъж починал. Оглед на местопроизшествието е бил извършен в присъствието на съдебен лекар. Външни наранявания по тялото не са установени.

Срещу 70-годишния мъж е повдигнатото обвинение е по чл. 115 от Наказателния кодекс за умишлено убийство. С постановление на наблюдаващия прокурор той е задържан за срок до 72 часа. След изтичането им прокуратурата ще внесе в съда искане за налагане на постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" за обвиняемия.