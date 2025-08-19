Вижте какви са правилата за парасейлинг - водната атракция, при която загина дете

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мрежите завряха от коментари кой трябва да бъде държан отговорен за смъртта на 8-годишното дете, което падна от воден парашут в Несебър. Мненията варират - от защо го е качила майката до защо са го качили търгашите - това е малко дете. Накрая, разбира се, идва и държавата е виновна, защото не следи за правилата. Затова проверихме какви са правилата.

Съгласно Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води, териториалното море и вътрешните водни пътища – която регулира използването на яхти, лодки и други плавателни средства за спорт, туризъм и развлечения, включително атракциони като парасейлинг – услугата „воден парашут" трябва да се извършва със специално предназначен високоскоростен съд, оборудван с платформа, лебедка и подходящ двигател.

Основни изисквания за безопасност

Екипажът на плавателния съд трябва да е минимум двама души, като поне единият е инструктор по парасейлинг.

Забранено е използването на парашути с три или повече места.

Теглещото въже трябва да е до 80 метра, без възли или усуквания и да се задържа над водата.

Всички участници трябва да носят индивидуални спасителни жилетки по време на полета.

За това трябва да следят хората, които изпълняват услугата - те трябва вседи ден на въжето, което се е скъсало в несебърския случай.

Възрастови ограничения

На лица под 18 години услугата се предоставя само след подписване на декларация за съгласие от родител или настойник, в която се вписват имената на детето и на родителя.

Наредбата не предвижда конкретна минимална възраст за участие, но операторите задължително изискват писмено съгласие от възрастен. Практиката е минималната възраст да е 6 години.

Организация и зони за водноатракционни услуги

Предоставянето на парасейлинг услуги се извършва единствено в специално определени зони, съгласувани с Изпълнителна агенция „Морска администрация", Щаба по подготовката на военноморските сили и Главна дирекция „Гранична полиция".

Разстоянието между две зони за водноатракционни услуги трябва да е минимум 500 метра.

Управителят на зоната или упълномощено лице провежда задължителен инструктаж на всички участници, които подписват декларация, че са запознати с правилата за безопасност.

Ограничения при неблагоприятни условия

Услугите се прекратяват при неблагоприятни хидрометеорологични условия и се извършват само между изгрев и залез слънце.

Парасейлингът все по-често се превръща в една от най-търсените летни атракции по българското Черноморие. Популярен както сред туристите, така и сред местните, той предлага неповторимата възможност да видиш морето „от птичи поглед".

При този вид водна атракция участникът е прикрепен към специален парашут, който се издига с помощта на моторна лодка. Само за секунди човек може да се озове на височина от 50 до 150 метра над водата.

Парасейлингът се рекламира като безопасна атракция, която се извършва под надзора на сертифицирани инструктори, представен е като идеален избор не само за любители на силни усещания, но и за семейства с деца.

Най-предпочитаните локации у нас включват Слънчев бряг, Несебър, Созопол, Балчик, Златни пясъци и Варна.

Световната практика в парасейлинга относно допустимата възраст за този тип атракция е минимална възраст 6 години, деца до 18 г. с декларация от родител или настойник, а до 14 г. - с придружител.

Цените за водната атракция варират от около 90 лв. до 250 лв. в зависимост от локацията и броя участници в полета над морето.