Отмениха водния режим във високата част на Радомир

Временният воден режим, въведен през изминалата седмица за високата част на Радомир, е отменен, съобщи пред медии кметът на града Кирил Стоев. Мярката бе наложена заради изгоряла помпа в помпена станция "Сиреняците" и дейности по подмяната ѝ.

Кметът опроверга твърдения, че е намалял дебитът в кладенеца и резервоара, захранващи високата зона в Радомир, пише БТА.

Той поясни, че с вода са обезпечени още средна и ниска зона на града. „Към настоящия момент вода има. С моя заповед отмених въведения режим за висока зона. Тоест, режим на водоподаване в града не се налага", добави кметът.

Водоподаването ще се преустановява само при необходимост и след изрично уведомяване от 23:00 до 06:00 ч., каза също Стоев.

Заради изгорялата помпа в помпена станция "Сиреняците" се премина към аварийно водоподаване от каптаж "Врелото". Недостатъчният дебит на водоизточника обаче наложи въвеждане на временен режим, като вода имаше в интервала от 6:00 до 10:00 ч. и от 18:00 до 22:00 ч. Общината закупи нов агрегат, с който бе подменен старият, а режимът бе преустановен.