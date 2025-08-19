Парасейлингът у нас - контролът е само на лодката, за парашута никой не следи

При парасейлинга нормативната уредба у нас допуска административен контрол само върху лодката и правоспособността на водача й. За изправността на парашута няма институция, която да следи освен собственика на атракциона, който е длъжен да го поддържа в ред, разбра "24 часа". Излиза, че спасяването на давещите се е дело на самите давещи се според знаменателната фраза на Остап Бендер.

"Нашата отговорност е само върху лодката и правоспособността на водача", заяви пред "24 часа" шефът на Морска администрация в Бургас кап. Живко Петров. Собственикът на атракцион с голям опит по курортите у нас също потвърди, че състоянието на парашута с прилежащите такъми не подлежи на никакъв институционален контрол. Единственото, което удостоверява неговата годност, е европейски сертификат за качество, който се издава от производителя. За него обаче няма орган в България, който да го изисква.

По неофициална информация именно проблем с колана на седалката може да е причинил нелепата смърт на 8-годишното дете от Разлог на южния плаж в Несебър. Оказало се, че той е протрит и най-вероятно се е скъсал във въздуха на 50 метра височина, откъдето момченцето полетя към морето.

Тази версия за трагедията е най-резонна, тъй като при скъсано въже, каквито бяха първоначалните догадки, нямаше да се стигне до полет на детето, а плавно спускане с парашут в морето, което не причинява силен удар при съприкосновение с водата, коментират собственици на атракциони по Черноморието. И твърдят, че е имало и други случаи със скъсано въже между лодката и парашута, но никога не е завършвало фатално.

От 150 до 200 лв. за 15 минути се предлага въздушната разходка у нас. За парасейлинга няма възрастови ограничения като единствено за лицата под 18 години се изисква да са с придружител, както е записано в Наредбата за плаването и граничния режим във вътрешните морски води. Операторите на парасейлинга искат и задължително подписана от родителя декларация, че качва детето си на парашута, но тя няма никаква правна стойност.

Възрастта обаче няма значение за сигурността на клиентите. Качвали сме и деца на 1,5 г., 3 - 4-годишни, твърдят наематели на парасейлинг. Според тях дали ще си дете или възрастен, съоръженията за безопасност са едни и същи, за големи даже е малко по-рисковано, тъй като тежат повече, коментира наемател на подобно съоръжение на юг от Бургас. И обяснява, че коланът на седалката е направен така, че не може да бъде откопчан във въздуха, каквито догадки се чуха, че детето може да се е уплашило и да се е освободило от него, политайки към водата.