Арестуваха сърбин, превозвал нелегално 7 китайски мигранти през ГКПП Кулата

Задържаха сърбин преди граничния пункт Кулата, а в автомобила, пътуващ за Гърция, са установени 7 нелегални мигранти от Китай.

Акцията е проведена от служители на Гранично полицейско управление - Петрич, като автомобилът е спрян за проверка след анализ на риска.

Сръбският гражданин, който е имал и български документ за самоличност, е превозвал с джип 7 граждани на азиатската страна, които са влезли в страната ни незаконно, през зелена граница, пише БНР.

Каналджията е трябвало да ги преведе през шенгенската граница в Гърция, а от там да ги поемат други хора по веригата и от пристанищата в южната ни съседка да им осигури придвижването до вътрешността на Европа.

Мъжът, превозвал незаконно чужди граждани, е в ареста на граничното полицейско управление в Петрич, а мигрантите от Китай са настанени във временен лагер в София.

Това е вторият случай на осуетен опит за нелегален трафик на хора от България към Гърция през граничен пункт Кулата за този месец. Преди две седмици граничните полицаи задържаха микробус, пълен с нелегални мигранти, отново от Китай. В нелегалния канал участват хора от няколко държави, включително и от България.

По случаите се води разследване под наблюдението на прокуратурата.