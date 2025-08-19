ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използва...

Свобода и за третия обвинен за изчезналите пазачи на липсващите 160 кг кокаин

Кирил Борисов

Братята Митко и Радослав Лебешковски отдавна са на свобода. Снимка: Йордан Симeонов

Димитър Вълканов имал среща с Петров и Марков през януари, нямало доказателства дали става дума за престъпление

Издирваният за отвличане Димитър Вълканов, който сам се предаде преди дни в СДВР,  остава на свобода с гаранция от 10 хил. лв. Така Апелативният съд в София потвърди днес определението на градския.

Мъжът е обвинен, че заедно с братята Митко и Радослав Лебешковски, които бяха подсъдими и оправдани по делото "Наглите", е отвлякъл Божидар Марков и Ивайло Петров. Според прокуратурата двамата били пазачи на склад в Пловдив със 160 кг кокаин, които изчезнали. След това Марков и Петров имали среща с Димитър Вълканов в София. Следите им се губят през януари и са обявени за издирване.

На 24 март бяха арестувани Лебешковски, а Вълканов беше обявен за издирване. Предаде се сам преди 2 седмици. Според данните по делото изчезналите Петров и Марков са се качили в колата на Вълканов, където имало следи от тях, след това са прехвърлени в автомобил на Лебешковски.

"Изчезналите не са намерени. Разследването е изправено пред големи трудности. Няма отговор на много въпроси, включително дали се касае за престъпление или не.

Ако Петров и Марков не бъдат намерени, все по-малко може да се твърди, че Вълканов и Лебешковски имат участие в изчезването им", мотивира се Апелативният съд. Според магистратите Вълканов не може да повлияе на издирването и няма опасност да се укрие. Митко и Радослав Лебешковски бяха пуснати веднага след задържането с най-леките мерки за неотклонение - парична гаранция от 5 хил. лв. и подписка.

Братята Митко и Радослав Лебешковски отдавна са на свобода.

