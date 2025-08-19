Компания от Сингапур иска да инвестира във ВЕИ в Пиринско

Областният управител на Благоевград Георги Динев проведе втора работна среща с представители на сингапурската компания CNE, която проявява интерес към реализиране на инвестиции в сферата на възобновяемите енергийни източници в региона.

В кабинета си Георги Динев се срещна с вицепрезидента на компанията Сяоле Джоу. По време на разговора бяха обсъдени бъдещи проекти, като акцент бе поставен върху устойчивото развитие и възможностите за създаване на партньорства. Представителите на CNE подчертаха, че оценяват готовността на областния управител за сътрудничество и подкрепа.

„Продължаваме конструктивния диалог, за да успеем да превърнем интереса на компанията в реални инвестиции. Регионът ни има сериозен потенциал във възобновяемата енергия и аз съм готов да съдействам", заяви областният управител Георги Динев.