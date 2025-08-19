Бойко Борисов и Бинали Йълдъръм обсъдиха пътните коридори и нелегалната миграция

Бойко Борисов и Бинали Йълдъръм, бивш министър-председател на Турция, проведоха среща в Централата на ГЕРБ. Това става ясно от публикация на лидера на партията във фесбук.

"България и Турция имат привилегията да се намират на пресечната точка на Европа и Азия, което прави пътните коридори, железопътните линии и модернизирането на граничните пунктове стратегически фактор за развитието на целия регион. Това заявих на среща в Централата на ГЕРБ с Binali Yıldırım, министър-председател на Турция (2016 г. - 2018 г.) и Н. Пр. Мехмет Уянък, посланик на Турция в България", написа Борисов .

"Съвместните усилия в борбата срещу нелегалната миграция между правоохранителните органи на двете страни, включително съвместни обучения, обмен на информация и прилагане на съвременни технологии вече носят резултати. Нелегалната миграция остава чувствителен въпрос за България и Турция, но има отчетлив спад на опитите за незаконно преминаване към България, продължава публикацията.

"Отличните отношения между София и Анкара се градят върху постоянен диалог и взаимно уважение. Тази стабилност в отношенията дава възможност на двустранните инициативи да се превръщат в реални проекти, които имат конкретни резултати", завърши поста си лидерът на ГЕРБ.