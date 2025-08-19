Николай Нанков: С удоволствие прочетох, че морето ни е чисто в "24 часа"

В разгара на летния сезон с удоволствие прочетох материал: "Чудо! Морето ни чисто като от пощенска картичка". Това написа във фейсбук профила си председателят на парламентарната комисия за регионално развитие и депутат от ГЕРБ Николай Нанков за материала на "24 часа", написан от кореспондента в Бургас Димчо Райков.

Черно море Снимка: Фейсбук/ Николай Нанков

"И още - морската вода в Приморско е близо до абсолютната стойност за идеална чистота с постигнати 99,4%, оповестява в доклад Европейската агенция по околната среда (ЕАОС) към Европейския съюз. В целия ЕС България е на второ място - след Кипър, по качество на водите за къпане", поясни Нанков.

"Новините са наистина добри и зад постигането им стои много работа. Инвестициите за постигане на чиста околна среда изискват време, за да станат видими. Но днес резултатите от работата на правителствата на Бойко Борисов се оценяват от всички. Няма как да не напомня, че в този период беше осигурено финансиране за 57 пречиствателни станции в цялата страна, а още 24 бяха в процес на изпълнение. За големите градове по Черноморието и свързаните с тях курорти останаха в миналото проблемите за местните жители и за туристите, предизвикани от замърсените отпадъчни води. Да не забравяме изградените при правителствата на ГЕРБ 52 депа за отпадъци в страната - неразделна част от повишаването на чистотата на водите - не само на морето, но и на реките", допълни той.

"Тук искам да отбележа нещо много важно, което показва разликата между нас, които управляваме с мисъл за хората и опонентите ни - популисти. Преди месец, заедно с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, премиера Росен Желязков и регионалния министър Иван Иванов, открихме ремонтираната пречиствателна станция за питейни води на язовир Ясна поляна. С което отпаднаха всички притеснения за водоснабдяването на Бургас. Проектът за разширението й като алтернативен водоизточник беше започнато при служебните кабинети на Румен Радев. Но за разлика от популистите, ние не спряхме строителството. Избрахме грижата за хората пред политическата война. Противното би довело само до разруха, оскъпяване на съоръжението и лишаване на гражданите от нужна инфраструктура".

"Ето това е голямата разлика между нас и нашите опоненти. И затова ГЕРБ остава най-голямата и стабилна партия - защото имаме управленски капацитет и изпълняваме обещанията си", смята Нанков.

"Ще направим нужното и за преодоляване на натрупаните проблеми с безводието. Нека бъдем честни - този процес също изисква време, а през последните пет години бяха пропуснати много възможности. Но за това - в отделен пост", допълни депутатът.