ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използва...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21135344 www.24chasa.bg

Варненци ще подават сигнали за пътни нарушения в онлайн платформа

Надежда Алексиева

[email protected]

976
Полицай СНИМКА: Пиксабей

Във Варна стартира кампания срещу пътния травматизъм по инициатива на полицията, съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" в социална мрежа и "Градски транспорт" ЕАД.

Те ще обединяват усилия в борбата срещу неразумното шофиране на територията на Варненска област, съобщиха на брифинг в областната дирекция, на който бе направена презентация на инициативата.

Сигнали могат да се подават на сайта odmvr.bg.

Целта е чрез медиите водачите да бъдат запознати със старта на кампанията за изпращане на видеоклипове с 6 основни нарушения на закона за движение по пътищата.

В голяма част от автобусите на "Градски транспорт" са монтирани кар камери, записите от които ще бъдат предавани на Пътна полиция при констатиране на нарушение от другите участници в движението.

Полицай СНИМКА: Пиксабей

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини