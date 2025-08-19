Варненци ще подават сигнали за пътни нарушения в онлайн платформа

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Варна стартира кампания срещу пътния травматизъм по инициатива на полицията, съвместно с "Асоциация на пострадалите при ПТП", администраторите на страницата "Виждам те КАТ Варна" в социална мрежа и "Градски транспорт" ЕАД.

Те ще обединяват усилия в борбата срещу неразумното шофиране на територията на Варненска област, съобщиха на брифинг в областната дирекция, на който бе направена презентация на инициативата.

Сигнали могат да се подават на сайта odmvr.bg.

Целта е чрез медиите водачите да бъдат запознати със старта на кампанията за изпращане на видеоклипове с 6 основни нарушения на закона за движение по пътищата.

В голяма част от автобусите на "Градски транспорт" са монтирани кар камери, записите от които ще бъдат предавани на Пътна полиция при констатиране на нарушение от другите участници в движението.