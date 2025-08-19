В ареста остава мъж, обвинен в убийството на свой съсед след битов скандал

Районният съд в Генерал Тошево наложи мярка за неотклонение "Задържане под стража" на мъж, обвинен за причиняване на смърт по непредпазливост от умишлено нанесена телесна повреда.

В открито съдебно заседание съдът разгледа искането на Районната прокуратура в Добрич, териториално отделение - Генерал Тошево, за вземане на мярка за неотклонение спрямо Е. М. А., привлечен като обвиняем по досъдебно производство. Лицето първоначално е обвинено за причиняване на средна телесна повреда, изразяваща се във временно опасно за живота разстройство на здравето на пострадалия Д. И. Г.

В хода на разследването е установено, че пострадалият е починал, поради което предстои преквалификация на обвинението в по-тежко наказуемо престъпление с висока степен на обществена опасност. Съдът прие, че са налице достатъчно доказателства, че обвиняемият е съпричастен към престъплението и съществува реална опасност да се укрие или да извърши ново престъпление.Съдът наложи мярка за неотклонение „Задържане под стража" на обвиняемия.

Инцидентът е станал на 13 август вечерта, когато съпругата на пострадалия е направила забележка на съседите си. От тяхна страна последвали обиди и квалификации. Съпругът и синът на жената били извън града, а, след като се прибрали, поискали от съседите си обяснение защо се е стигнало до обидите. Двамата били нападнати от превъзхождащите ги по брой съседи и след последвали няколко удара по-възрастният мъж паднал в безсъзнание. Той е държан в медикаментозна кома няколко дни в болницата в Добрич, но е починал. Починалият е бил уважаван фотограф, запазил чрез обектива си най-щастливите моменти на поколения жители на Ген. Тошево.