Хванаха 14-годишен да шофира пиян в Нови пазар

Полицаи от Нови пазар задържаха 14-годишно момче, шофирало след употреба на алкохол, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в Шумен, пише БТА.

Около 5:40 часа на 18 август полицаи от Нови пазар са получили сигнал, че на главния път Русе – Варна, в близост до разклона за село Зайчино Ореше, лек автомобил „Форд“ с шуменска регистрация е излязъл извън пътното платно. В хода на първоначалните мероприятия е установено, че колата е управлявана от 14-годишно момче от Шумен. С техническо средство е установено, че то е шофирало с 1,48 промила алкохол. Впоследствие е изяснено, че момчето е откраднало фирмена кола от негов роднина.

Младежът е задържан за срок до 24 часа. Образувано е досъдебно производство. По случая работят служители на полицията в Нови пазар.

От началото на годината в Шуменско са установени 156 неправоспособни шофьори, 120 водачи, управлявали след употреба на алкохол, и 34-ма, седнали зад волана след употреба на наркотици. Само за изминалата седмица по пътищата в областта са установени 2052 нарушения, съобщи на 14 август директорът на Областната дирекция на МВР в Шумен ст. комисар Георги Гендов и припомни, че шофирането след употребата на алкохол е сред най-честите причини за възникването на катастрофи.