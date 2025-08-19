ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използва...

Кражба на вода в ромски квартал в Смолян остави част от града на сухо

Валентин Хаджиев

Проверката установила, че обитателите на махалата не са абонати на водното дружество, но въпреки това са ползвали вода. Снимка: Авторът

Служители на „ВиК – Смолян", заедно с полицейски екипи, извършиха масирана проверка в ромския квартал на Устово, известен като „Втори километър". Поводът е съмнение за незаконно присъединяване към водопреносната мрежа.

Проверката е установила, че те са прекъснали напорния водопровод и са се включили директно към мрежата. Това е довело до нарушаване на водоподаването към редовните абонати в съседните квартали. Установено е, че обитателите на махалата не са абонати на водното дружество, но въпреки това са ползвали вода.

Материалите от проверката вече са предадени на прокуратурата, където е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.

Разследването ще установява виновните лица и ще се търси наказателна отговорност за кражба на вода и нанесени щети върху инфраструктурата.

Махалата на изхода на Смолян в посока Мадан е с незаконни постройки.

На един от адресите са регистрирани над 200 души.

