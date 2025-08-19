ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използва...

Борисов участва в онлайн среща с лидерите на ЕНП за постигането на мир в Украйна

Лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов участва в онлайн среща с лидерите на ЕНП, свързана с постигането на мир в Украйна, съобщи той в публикация във фейсбук профила си. В срещата участва Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, която запозна подробно с разговорите от вчерашната среща на президента Зеленски и европейските лидери с президента на САЩ Доналд Тръмп във Вашингтон, става ясно от поста.

"Дългосрочната ни цел трябва да бъде устойчив мир в Украйна, който може да бъде постигнат само чрез тясно партньорство между Европейския съюз, Съединените щати и самата Украйна. Мир, който да гарантира сигурността на украинските граждани, стабилността в региона и да отстоява ценностите на свободата и демокрацията. Само със солидарност, последователност и обединени усилия можем да помогнем на Украйна. Това заявих в онлайн среща на лидерите на ЕНП, инициирана от Manfred Weber, председател на EPP - European People's Party", написа Борисов.

