ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

КМГ: Китайски скафандър вече успешно беше използва...

Времето София 22° / 22°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21135695 www.24chasa.bg

Министър Боршош: Туристическото министерство инициира дебат за екстремните атракциони

1024
Министърът на туризма Мирослав Боршош Снимка: СНИМКА: Георги Палейков

Министерството на туризма подчертава, че трагичният случай в Несебър поставя въпроси, които надхвърлят неговите правомощия. Министерството изразява готовност да участва активно в този разговор и да подкрепи решения, които ще доведат до по-ясна система на контрол, съобщиха преди малко от туристическото министерство във връзка с инцидента с парасейлинг в Несебър, при който загина 8-годишно дете. 

„Случаят в Несебър е изключително трагичен. Макар че не е от компетенциите на Министерството на туризма, това не означава, че той не буди тревога. По примера на други държави трябва ясно да се знае не само кой и къде издава разрешителните за подобни екстремни атракциони, но и кой и как контролира тяхната безопасност. Възможно е тези функции да бъдат в обхвата на Министерството на младежта и спорта. Разговорът по тази тема предстои", заяви министърът на туризма Мирослав Боршош.

Министърът на туризма Мирослав Боршош

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Животът

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини