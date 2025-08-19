ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Желязков: Подкрепата за Украйна трябва да продължи да се прилага по координиран начин

На днешната видеоконферентна връзка на "Коалицията на желаещите" обсъдихме резултатите от преговорите за Украйна във Вашингтон, сподели премиерът Росен Желязков в профила си в "Екс".

"Всички канали за подкрепа на Украйна, които сме създали досега, трябва да продължат да се прилагат по координиран начин като ключов елемент от гаранциите за сигурност", допълни той. 

"Гаранциите за сигурност трябва да включват устойчива подкрепа и от ЕС и САЩ. Приветстваме ангажимента на американския президент Доналд Тръмп", допълни вчера премиерът.

Във видеоконферентното заседание на „Коалицията на желаещите" страни да подкрепят Украйна участваха лидери на държави поддръжници на Киев, сред които френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, италианският премиер Джорджа Мелони и други. В дискусиите участваха и председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и президентът на Украйна Володимир Зеленски.

