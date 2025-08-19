Вижте разрушенията по автобуса, ударен от летящия убиец Виктор (Снимки)

Пет дена след фаталната катастрофа, при която Виктор Илиев се заби с ауди в прозорците на автобус на градския транспорт, превозното средство се намира на плаца в гараж "Земляне". Това показват кадри на фоторепортера на "24 часа" Йордан Симеонов.

Снимки от местопроизшествието показват мащабните щети по автобуса на Столичния градски транспорт – превозното средство е силно деформирано, с изпочупени прозорци и седалки, липсва и втората врата. От тавана висят кабели, а по земята са разпръснати стъкла. Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов

Тежката катастрофа стана на 15 август, малко преди 2 часа след полунощ, на кръстовището на столичните булеварди „Възкресение" и „Константин Величков". При инцидента пострадаха шестима души – двамата шофьори и четирима пътници от двете превозни средства.

В аудито, управлявано от 21-годишния Виктор Илиев, са пътували още две жени и един мъж – единственият оцелял с леки травми. При зверската катастрофа загина уважаваният лекар от сирийски произход д-р Иса Али. Преди катастрофата Виктор въртял гуми на завоите, минавал е само на червено и е карал със скорост между 170 и 200 км/ч по софийските улици.

Младият шофьор е получил книжка на 1 август тази година и за едва 14 дни зад волана вече има съставени шест фиша за дребни нарушения – липса на аптечка, триъгълник и друго задължително оборудване.

Автоинструкторът му коментира, че Виктор е имал опит в шофирането преди курса и по време на обучението не е правил сериозни грешки, но е проявявал склонност към високи скорости.

Два дни след катастрофата прокуратурата обяви, че младежът е употребявал райски газ преди инцидента. В автомобила е открита бутилка, а свидетелски показания потвърждават тази версия. Разрушения градски автобус след зверската катастрофа, при която 21-годишния Виктор Илиев се вряза с ауди в превозното средство Снимка: Йордан Симеонов

Спирачен път на мястото на инцидента няма, потвърдиха от прокуратурата. Колата ауди е на лизинг. Договорът е между фирма и братовчед на Виктор Илиев. Още в събота братовчедът на 21-годишния Виктор Илиев разказа, че младежът е бил под влиянието на райски газ във фаталната вечер.