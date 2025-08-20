ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Персонален НОИ от "24 часа": Пенсия за стаж и възраст не може да се взема заедно с инвалидна

9008
"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Моята съпруга получава инвалидна пенсия (по болест). Понеже навърши възраст за пенсиониране по-рано и има нужния осигурителен стаж, въпросът ми е може ли да получава и инвалидната пенсия, и редовната такава (след по-ранното пенсиониране) едновременно, или инвалидната отпада?

Текстът на чл. 101, ал. 1, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) съдържа принципна забрана заедно временно получаване на лична пенсия за осигурителен стаж и възраст и лична пенсия за инвалидност поради общо заболяване. Когато след подадено заявление от лицето е установено правото му и на двата вида пенсии, но на посоченото основание изплащането на едната от пенсиите не се следва, то тя се спира, а продължава да се изплаща по-благоприятната по размер пенсия.

