Здравното министерство проверява инцидента с починалото дете в Несебър

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министерството на здравеопазването разпореди незабавна проверка на Изпълнителна агенция „Медицински надзор" и Центъра за спешна медицинска помощ – Бургас за изясняване на всички обстоятелства около инцидента с починалото дете по време на парасейлинг в Несебър.

Първата линейка, която се е намирала най-близо до мястото на инцидента е с долекарски екип. Линейката е била напълно оборудвана за оказване на спешна медицинска помощ. Екипът е започнал незабавни реанимационни мероприятия, които са продължили до пристигането на втора линейка с реанимационен екип, посочват от здравното министерство.

Проверява се своевременността и последователността на всички предприети действия, както и координацията между отделните звена.

Резултатите от проверката ще бъдат оповестени публично след приключването ѝ, съобщават от министерството.