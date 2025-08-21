Персонален НОИ от "24 часа": Срокът за преизчисляване на пенсия е четири месеца

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

На 16.04.2019 г. съм подал заявление за ежегодно преизчисляване на пенсията с допълнителен осигурителен стаж и осигурителен доход. През 2024 г. имах прекъсване за 2 месеца, след което смених местоработата. От 1.05.2025 г. не ми беше преизчислена пенсията за допълнителния осигурителен стаж. Трябва ли да подам отново заявление за преизчисляване предвид прекъсването от 2 месеца? Георги Гатев



Съгласно разпоредбата на чл. 98, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане, издадено от длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ, или други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ, като същото се издава в срок до 4 месеца от подаването на заявлението или от получаването на необходимите документи и/или данни съгласно предвиденото в Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж (НПОС).

Разпоредбата на чл. 21, ал. 5, т. 3 от НПОС уточнява, че 4-месечният срок за

произнасяне на длъжностното лице по пенсионното осигуряване при ежегодното преизчисляване на пенсиите с допълнително придобития от лицата осигурителен стаж и осигурителен доход след пенсионирането им започва да тече от датата, считано от която се преизчислява пенсията. Във вашия случай тази дата е 1 май 2025 г. и срокът за произнасяне изтича в края на август. Не е необходимо да подавате в НОИ ново заявление за преизчисляване на пенсията ви въз основа на допълнително положен осигурителен стаж и осигурителен доход.