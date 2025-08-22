Персонален НОИ от "24 часа": Кога може да се прехвърлят натрупаните пари от УПФ към НОИ

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

Работя по ЗМВР, искам да си прехвърля парите от УПФ в НОИ, колко време

преди пенсионирането ми трябва да подам заявлението си по чл. 4б от КСО

в НАП? ВЯРА ПЕТРОВА

Съгласно разпоредба на чл. 4б, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) осигурените в универсален пенсионен фонд (УПФ) лица имат право да изберат да променят осигуряването си от УПФ във фонд "Пенсии", съответно във фонд "Пенсии за лицата по чл. 69" на държавното обществено осигуряване (ДОО) с увеличена осигурителна вноска в размера на осигурителната вноска за универсален пенсионен фонд, ако не им е отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Изборът трябва да се направи в установен срок преди навършване на изискуемата за конкретното лице обща пенсионна възраст, определена съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО, както следва:

1. от 1 януари 2022 г. до 31 декември 2025 г. - не по-късно от една

година преди определената възраст;

2. от 1 януари 2026 г. до 31 декември 2030 г. - не по-късно от 2 г.

преди определената възраст;

3. от 1 януари 2031 г. до 31 декември 2035 г. - не по-късно от 3 г.

преди определената възраст;

4. от 1 януари 2036 г. до 31 декември 2037 г. - не по-късно от 4 г.

преди определената възраст;

5. след 1 януари 2038 г. - не по-късно от 5 г. преди определената

възраст.

Лицата упражняват избора си за промяна на осигуряването като подават заявление до компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Промяната на осигуряването от УПФ във фондовете на ДОО възниква от първо число на месеца, следващ месеца на избора.

Заявление за отпускане на пенсия по чл. 69 от КСО се подава в териториалното поделение на НОИ по постоянен или настоящ адрес на заявителя. Следва да се има предвид, че пенсионирането на това основание е вид ранно пенсиониране и за него се изисква по-ниска пенсионна възраст от общата, определена съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО.