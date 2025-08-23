Персонален НОИ от "24 часа": Защо шофьори на линейка може да имат различна категория труд

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

Роден съм 1962 г. и цял живот работя в Бърза помощ, гр. Средец, община Бургас. Колегите ми, работещи в Бургас, са в категория 2 и всички на моята възраст са пенсионери. Аз като работещ в град Средец съм категория 3 с обяснението, че нашето отделение не е толкова заето. Как е възможно една и съща работа в различни градове да е различна категория? Диян Янев

За определяне на категорията на труд при пенсиониране за осигурителен стаж, положен до 31.12.1999 г., се прилага отмененият Правилник за категоризиране на труда при пенсиониране (ПКТП), като съгласно т. 53а от същия трудът на шофьорите от станциите за бърза и неотложна медицинска помощ в страната е от втора категория при пенсиониране. Такива станции е имало в София, Варна, Бургас, Пловдив и Плевен.

Считано от 1.07.1994 г. са образувани центрове за спешна медицинска помощ (ЦСМП) на централно подчинение на Министерството на здравеопазването в градовете Пловдив, Пазарджик, Смолян, Варна, Шумен, Добрич и Плевен. По-късно такива центрове са създадени и в Ловеч, Велико Търново, Габрово, Хасково, Кърджали, Русе, Търговище и др. градове, посочени в приложението към Правилника за устройството и дейността на ЦСМП, издаден от министъра на

здравеопазването.

Съгласно т. 53а от ПКТП, действала до 31.12.1999 г., само трудовият стаж на шофьорите в центровете за спешна медицинска помощ е от втора категория труд.

Трудовият стаж на шофьорите в звената за неотложна медицинска помощ, които се намират в болници и поликлиники на територията на даден регион, обслужван от център за спешна медицинска помощ, е от трета категория по т. 66 от ПКТП.

От 1.01.2000 г. е в сила Наредбата за категоризиране на труда при пенсиониране (НКТП), съгласно която трудът на шофьорите на линейки към ЦСМП, положен след

31.12.1999 г., не е включен в обхвата на чл.1 и 2 от наредбата, поради което той се зачита от трета категория труд при пенсиониране.

Преценката на категорията труд на всяко отделно лице се извършва от длъжностното лице по пенсионно осигуряване в съответното териториално поделение на НОИ в рамките на административното производство, което стартира с подаване на заявление за пенсиониране и представяне на необходимите документи, доказващи осигурителния стаж. В случай че трудът е положен при условията на първа или втора категория, работодателят прави вписване в трудовата книжка или в

удостоверение обр. УП-3, с което предлага по коя точка от ПКТП (отм.) или кой член от НКТП да бъде зачетен трудовият/осигурителният стаж на лицето.