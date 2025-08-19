ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Патриарх Даниил благослови управителя на БНБ

Димитър Радев и патриарх Даниил СНИМКА: БНБ

На 19 август 2025 г. в Софийската света митрополия се състоя среща между Негово Светейшество Българския патриарх и Софийски митрополит Даниил и управителя на Българската народна банка Димитър Радев.

По време на срещата г-н Радев получи архипастирската благословия на патриарх Даниил.

В контекста на днешната несигурна глобална среда двамата обсъдиха ролята на духовността и традиционните ценности за устойчивостта на обществото, както и значението на стабилността, доверието и отговорността – както във финансовата, така и в духовната сфера, съобщиха от БНБ на сайта си. 

Патриарх Даниил подчерта нуждата от сътрудничество между Църквата и държавните институции за благото на народа. Управителят на БНБ изрази уважение към духовната мисия на Църквата и потвърди твърдия ангажимент на институцията да продължи да работи в обществена полза.

