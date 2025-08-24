Персонален НОИ от "24 часа": Ако не сте подали в срок заявление за пенсия, тя се отпуска от датата на подаването с натрупания стаж и доход

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

Роден съм на 17.8.1960 г. и придобих право за пенсиониране на 17.4.2025 г.

Имам преизчислен трудов стаж от втора и първа категория, който заедно със стажа ми по трета категория е над 51 г. Нямам прекъсване на

осигуряването. Питането ми е следното: Заплатата ми бе увеличена от

1.03.2025 г. Ако не подам веднага заявление за пенсиониране пред НОИ, а

изчакам шестия месец от датата на придобиване на правото, по-голямата заплата ще се отрази ли на размера на пенсията, или той се изчислява към датата на придобиване на право - 18.04.2025 г., а не към датата на заявлението - напр. 15.10.2025 г. В случая смятам за шест месеца напред, защото знам, че това е максималният срок за подаване на заявлението, за да се изплатят пенсиите от датата на придобиване на право за пенсиониране. Ч.В.

Съгласно разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на придобиване на правото, ако заявлението с необходимите документи е подадено в 2-месечен срок от тази дата. Ако документите са подадени след изтичане на 2-месечния срок от придобиване на правото, пенсиите и добавките към тях се отпускат от датата на подаването им. Във вашия случай, щом все още не сте подали заявлението за пенсиониране, пенсията ще бъде отпусната от датата на заявлението, тъй като двумесечният срок от датата на придобиване на правото на пенсия е изтекъл. Посоченото означава, че при изчисляване на индивидуалния коефициент ще бъде взет предвид осигурителният ви доход до датата, предхождаща датата на заявлението ви. До тази дата ще бъде взет предвид и осигурителният ви стаж.