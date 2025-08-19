ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Предадохме на Украйна телата на още 1000 во...

Радослава Ташкова освободена като административен секретар на ГЕРБ в Пловдив

24 часа Пловдив онлайн

2452
Радослава Ташкова Снимка: Радко Паунов

Решението е на Изпълнителната комисия на партията, мотиви не са посочени

Дългогодишният административен секретар на ГЕРБ в Пловдив Радослава Ташкова е освободена от поста с решение на Изпълнителната комисия от днес. Мотиви са рокадата не са посочени, научи "24 часа". Самата тя не отговаря на обажданията.

Ташкова е една от водещите фигури в пловдивската структура на ГЕРБ от самото основаване на партията. В по-предишния и в настоящия общински съвет тя е негов зам.-председател.

След смяната на предишния лидер Иван Тотев тя не го последва, а продължи да работи с новия пловдивски председател на партията и кмет Костадин Димитров. С това си навлече гнева на предшественика му и стана обект на нападки от негови приближени.

Предстои да се види дали Ташкова ще остане зам.-председател на Общинския съвет в Пловдив. В групата на ГЕРБ доминират привърженици на Иван Тотев.

Радослава Ташкова

