Пиян преби съпругата си в Девин, счупил й крак

65-годишен мъж от Девин е задържан за срок до 24 часа за причиняване на телесна повреда в условията на домашно насилие.

Сигналът в полицията е получен снощи след възникнал семеен скандал. Мъжът е упражнил физическо насилие спрямо 66-годишната си съпруга. След блъскане, жената е паднала и е получила фрактура на крака.

При извършената проверка с техническо средство е установено, че мъжът е с 2,33 промила алкохол в издишания въздух. По случая е образувано бързо производство.