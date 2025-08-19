ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Предадохме на Украйна телата на още 1000 во...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21136288 www.24chasa.bg

Стефан Арсов: Започна фактическото приемане на парк "Врана"

Даринка Илиева

[email protected]

1212
Заради спорове между държавата и общината паркът “Врана” е оставен без стопанисване. Снимка: Георги Палейков

С радост ви съобщавам, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана". След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи. Това съобщи във фейсбук областният управител на София - град Стефан Арсов.

"Като областен управител на област София приемам парк „Врана" с ангажимент за неговото опазване и достъпност за всички граждани. Този красив кът на природата е част от нашето общо наследство и отговорност, която поемаме с грижа и внимание – за днешните и бъдещите поколения", добави Арсов.

Преди десетина дни правителството отпусна близо 1,4 млн. лв. на областната управа, за да осигури грижата за бившата царска градина.

Споровете между областната управа и Столичната община за парка продължиха няколко месеца, а от юли месец "Врана" е затворен за посетители.

Заради спорове между държавата и общината паркът “Врана” е оставен без стопанисване.
Стефан Арсов
Заради спорове между държавата и общината паркът “Врана” е оставен без стопанисване.
Стефан Арсов
Заради спорове между държавата и общината паркът “Врана” е оставен без стопанисване.
Стефан Арсов

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини