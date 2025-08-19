Стефан Арсов: Започна фактическото приемане на парк "Врана"

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

С радост ви съобщавам, че от днес започва фактическото приемане на парк „Врана". След изпратените от нас разяснения, Столична община изпълни изискванията и процедурата може вече официално да продължи. Това съобщи във фейсбук областният управител на София - град Стефан Арсов.

"Като областен управител на област София приемам парк „Врана" с ангажимент за неговото опазване и достъпност за всички граждани. Този красив кът на природата е част от нашето общо наследство и отговорност, която поемаме с грижа и внимание – за днешните и бъдещите поколения", добави Арсов.

Преди десетина дни правителството отпусна близо 1,4 млн. лв. на областната управа, за да осигури грижата за бившата царска градина.

Споровете между областната управа и Столичната община за парка продължиха няколко месеца, а от юли месец "Врана" е затворен за посетители.