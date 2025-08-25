Персонален НОИ от "24 часа": Всеки работещ пенсионер може да поиска със заявление преизчисляване на пенсията

"24 часа" и седмичникът за втората половина от живота "Клуб 100" имат нова кампания в помощ на читателите си - персонализиран консулт с помощта на експертите на Националния осигурителен институт.

В специалния проект "Персонален НОИ" всеки читател може да зададе своите въпроси за пенсия, обезщетения за безработица, наследствени доходи, майчинство или плащания въз основа на ТЕЛК. Експертите на осигурителния институт ще му отговорят възможно най-изчерпателно.

Отговорите ще бъдат публикувани всеки месец в "24 часа", "Клуб 100" и на най-големия информационен портал на български език 24chasa.bg.

За да зададете своите въпроси към експертите на Националния осигурителен институт, можете да пишете на електронна поща [email protected] или на адрес: София 1202, ул. "Св. св. Кирил и Методий" №84, за "Персонален НОИ".

В края на август 2018 г. подадох документи за пенсиониране. До

януари 2019 г. получавах по 207 лв. (толкова беше минималната пенсия),

докато ми излезе решението за пенсия през януари (964,45 лв.). Изплатиха ми накуп 4х757,64 лв. + 964,45 лв. за януари. До пандемията всичко

беше наред. Продължих да работя и да се осигурявам, което ми даваше

бонус към пенсията всяка година заради увеличение на трудовия ми

стаж. Но изведнъж от НОИ решиха да преизчисляват пенсията ми не

от 4 до 8 месеца, а от 8 до 12 месеца. Така увеличение получавам в

началото на всяка нова година, а не от 9-и месец (когато съм кандидатствал за пенсия). Защо? Христо Първанов

Разпоредбата на чл. 102 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) урежда правилата за преизчисляване на пенсиите, свързани с трудова дейност, на работещите пенсионери с допълнително придобития от тях осигурителен стаж, съответно-ис осигурителен доход в периодите след пенсионирането им.

След изменението на разпоредбата на чл. 102 КСО, в сила от 1.01.2021 г., с нея се регламентират два начина за преизчисляване на пенсиите – служебно преизчисляване и ежегодно преизчисляване по заявление на пенсионера.

Изцяло служебно преизчисляване на пенсиите на работещите пенсионери, без подаване на заявление от тяхна страна, беше направено за първи път, считано от 1.4.2020 г., във връзка с обявеното извънредно положение заради пандемията

от COVID-19. Преизчисляването беше извършено само на базата на допълнително придобития от лицата осигурителен стаж след пенсионирането или след последното преизчисляване на пенсията им.

Положителният обществен отзвук от тази мярка даде повод на законодателя да я въведе в Кодекса за социално осигуряване като постоянно действащ механизъм за преизчисляване на пенсиите. Паралелно с това обаче се запази и възможността всеки работещ пенсионер да поиска със заявление да се извършва ежегодно преизчисляване на отпуснатата му трудова пенсия.

За разлика от служебното, ежегодното преизчисляване по заявление на пенсионера се извършва не само въз основа на данните за допълнителния осигурителен стаж, но и с данните за осигурителния доход за съответния период, ако това е по- благоприятно за лицето.

Следва да се има предвид, че подадените от лицата през 2019 и 2020 г. заявления за ежегодно преизчисляване на пенсиите им с осигурителен стаж и осигурителен доход запазват действието си и след посочената промяна.

Пенсиите на тези лица се преизчисляват както през 2021 г., така и през следващите години от първо число на същия месец, ако са налични данни за

осигуряване.

По различен начин е решен обаче въпросът за пенсионерите, които през 2019 и 2020 г. са подали заявления за ежегодно преизчисляване на трудовите им пенсии само с осигурителния стаж, придобит от тях след пенсионирането им – от 2021 г. тези пенсии попадат в обхвата на служебното преизчисляване, което се извършва от 1 април на съответната година.

Служебното преизчисляване на една пенсия, считано от 1 април на дадена година, въз основа на допълнително придобития осигурителен стаж не е пречка пенсионерът да поиска в същата календарна година преизчисляване на пенсията му с допълнително придобития от него осигурителен стаж и осигурителен доход.

Въз основа на подаденото заявление пенсията ще започне да се преизчислява ежегодно от първо число на месеца, следващ датата на заявлението. То може да се подаде съгласно утвърдения образец УП28, който е наличен на сайта

на Националния осигурителен институт в рубриката "За потребителя"/"Формуляри"/"Формуляри и образци за пенсии".