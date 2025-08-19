ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Русия: Предадохме на Украйна телата на още 1000 во...

Времето София 26° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21136398 www.24chasa.bg

Спортното министерство: Не носим отговорност за дейността на търговски дружества

988
Министерството на спорта СНИМКА: Архив

Министър Иван Пешев и целият екип на Министерството на младежта и спорта изразяват най-искрени съболезнования към семейството и близките на детето, което загина при трагичния инцидент в Несебър.

Министерството на младежта и спорта осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, като предоставя права на спортни организации да администрират отделните видове спорт.

Министерството няма правомощия и не носи отговорност за дейността на търговски дружества, учредени по реда на Търговския закон (АД, ЕАД, ЕООД и др.).

ММС е в готовност да се включи в работна група, която да създаде регламент за всички атракционни дейности, като се предприемат всички необходим законови промени, както и да бъдат определи контролни органи, които да извършват периодичните проверки на съоръженията, които я осъществяват.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Министерството на спорта СНИМКА: Архив

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Политика

Последно от

Мама 24

Последно от

Български Фермер

Водещи новини