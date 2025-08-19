Спортното министерство: Не носим отговорност за дейността на търговски дружества

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Министър Иван Пешев и целият екип на Министерството на младежта и спорта изразяват най-искрени съболезнования към семейството и близките на детето, което загина при трагичния инцидент в Несебър.

Министерството на младежта и спорта осъществява своята дейност в съответствие с разпоредбите на Закона за физическото възпитание и спорта, като предоставя права на спортни организации да администрират отделните видове спорт.

Министерството няма правомощия и не носи отговорност за дейността на търговски дружества, учредени по реда на Търговския закон (АД, ЕАД, ЕООД и др.).

ММС е в готовност да се включи в работна група, която да създаде регламент за всички атракционни дейности, като се предприемат всички необходим законови промени, както и да бъдат определи контролни органи, които да извършват периодичните проверки на съоръженията, които я осъществяват.