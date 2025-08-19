Вземат мерки срещу шарка и син език във Велико Търново след огнище в Габровско

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Във Великотърновска област няма огнища на шарка и син език по животните, предприети са всички мерки срещу заболеваемостта

На заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации бе отчетено, че се извършва строг контрол на търговията, придвижването и транспортирането на животни в региона.

Епизоотичната обстановка във Великотърновска област към момента е спокойна. Няма регистрирани случаи на шарка и син език при преживните животни в региона, но са предприети всички необходими мерки за недопускане и ограничаване разпространението на заболяванията.

Това стана ясно на заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации в област Велико Търново, предадоха от пресцентъра на областната управа.

То бе свикано на 19 август от областния управител Юлия Мутафчиева по повод регистринано огнище на син език при дребни преживни животни на територията на област Габрово. На срещата присъстваха представители на 17 институции.

„Работи се в пълен синхрон с всички ведомства и фермери в областта. Всички общински структури и животновъди са запознати с начините за ограничаване на заболяването. Извършва се непрекъснат контрол на търговията, придвижването, транспортирането на животни", обясни д-р Станимир Спасов, директор на Областната дирекция по безопасност на храните във Велико Търново.

Той допълни, че шарката по овцете е вирусно заболяване и протича изключително тежко. Предава се предимно чрез контакт между болно и здраво животно, предимно по време на паша.

„Причина за разпространението на заболеваемостта от шарка и син език е нерегламентираната търговия на животни между България и Гърция и България и Румъния. Въпреки наложените ограничения и строг контрол продължават случаите на нелегално закупени животни", изтъкна д-р Спасов.

Той увери, че са изпълнени всички мерки за справяне с разпространението на заболеваемостта.

Проведени са над 150 срещи с животновъди. Извършват се клинични прегледи на животни дори и при най-малки съмнения за зараза, правят се и лабораторни изследвания. Наложена е забрана за търговия с животни, ограничен е достъпът на външни хора във фермите.

„В единственото млекопреработвателно предприятие във Великотърновска област-„Би Си Си Хандел" в Елена е въведен строг контрол за произхода на млякото. Извършва се дезинфекция на транспортните средства на входа и изхода на мандрата", сподели д-р Станимир Спасов.

Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните отчете, че 70 % от животните в региона са ваксинирани повторно. Останалите 30 % са с все още действаща ваксина, поставена преди време.

Освен това, за да не се допусне да пламнат огнища на син език, се поставят защитни мрежи и се извършва пръскане в стопанствата срещу насекоми, които са преносители на болестта.

„И двете заболявания-шарка и син език причиняват огромни икономически загуби", напомни д-р Спасов.

По повод на подробния доклад на Директора на Областната дирекция по безопасност на храните, областният управител Юлия Мутафчиева обобщи, че обстановката в региона е спокойна, предприети са всички необходими мерки за недопускане разпространението на заболяванията.

„Продължаваме да следим обстановката. При нужда Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации ще бъде свикана отново", обяви Юлия Мутафчиева.