Мъж пострада при катастрофа до Пазарджик

Мъж е пострадал при катастрофа на пътя между пазарджишките села Звъничево и Лозен. Сблъскали са се два леки автомобила, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. На място са насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор "Пътна полиция", аварийно-спасителен екип на пожарната и "Спешна помощ". По първоначални данни има един пострадал, който ще бъде транспортиран в МБАЛ-Пазарджик.

Временно пътят е затворен, защото автомобилите са застанали и в двете пътни ленти.

Движението се пренасочва през обходен маршрут: Звъничево-Братаница-Ветрен Дол - Варвара-Септември и обратно. На местопроизшествието предстои да се извърши и оглед.