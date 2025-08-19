ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Забелязаха черна пантера край имението на крал Чар...

Мъж пострада при катастрофа до Пазарджик

Диана Варникова

[email protected]

2196
Катастрофата е между два автомобила

Мъж е пострадал при катастрофа на пътя между пазарджишките села Звъничево и Лозен. Сблъскали са се  два леки автомобила, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в града Мирослав Стоянов. На място са насочени екипи на РУ-Пазарджик, сектор "Пътна полиция", аварийно-спасителен екип на пожарната и "Спешна помощ".  По първоначални данни има един пострадал, който ще бъде транспортиран в МБАЛ-Пазарджик.

Временно пътят е затворен, защото автомобилите са застанали и в двете пътни ленти.

Движението се пренасочва през обходен маршрут: Звъничево-Братаница-Ветрен Дол - Варвара-Септември и обратно. На местопроизшествието предстои да се извърши и оглед.

